Vermiste kleuter (3) in VS stierf tijdens duiveluitdrijving

Brussel - De vermiste kleuter wiens stoffelijke resten werden aangetroffen in een barakkenkamp in New Mexico in de Verenigde Staten, is gestorven tijdens een religieus ritueel. De vader van het kind zou geloofd hebben dat hij bezeten was door de duivel. Dat melden Amerikaanse media op basis van de openbaar aanklager.

De bijna 4-jarige Abdul-ghani Wahhaj was vermist sinds december vorig jaar. Er werd een landelijke zoekactie opgestart, waarbij de autoriteiten begin deze maand een reeks barakken op het platteland in New Mexico, in de buurt van Amalia, binnenvielen. Daar werden elf zwaar ondervoede kinderen aangetroffen, tussen één en vijftien jaar oud. Er werden ook stoffelijke resten gevonden van de vermoedelijk vermiste kleuter. De vader van de jongen, de 40-jarige imam Siraj Abn Wahhaj, is opgepakt. Hij zou zijn zoon hebben ontvoerd.

Duiveluitdrijving

Het kind zou al in februari van dit jaar zijn omgekomen bij een duiveluitdrijving, bericht CNBC maandag op basis van verklaringen van openbaar aanklager John Lovelace. Die baseert zich op het verhoor van de volwassenen die in het barakkencomplex werden opgepakt. De kleuter leed aan een zuurstoftekort bij de geboorte en had hierdoor hersenschade opgelopen.

Schietpartijen op scholen

Eerder raakte bekend dat de autoriteiten vermoeden dat enkele van de verwaarloosde kinderen werden opgeleid om schietpartijen op scholen uit te voeren. Er werden in de barakken verschillende zware wapens aangetroffen.

In de zaak zijn vijf volwassenen aangeklaagd voor kindermisbruik. De openbaar aanklager gelooft dat de extremistische familie nog altijd gevaarlijk is. De kinderen werden intussen opgevangen door de lokale autoriteiten en pleeggezinnen.