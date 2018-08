Autobestuurder overleden na botsing tegen middenberm en vrachtwagen op E42 in Sombreffe

Beez / Namur / Belgrade / Saint-Servais / Saint-Marc / Bouge / Champion / Daussoulx / Flawinne / Malonne / Suarlée / Temploux / Vedrin / Boninne / Cognelée / Gelbressée / Marche-les-Dames / Dave / Jambes / Naninne / Wépion / Wierde / Erpent - Een autobestuurder is in de nacht van maandag op dinsdag om het leven gekomen bij een aanrijding op de E42 in Sombreffe. Dat bevestigt het parket van Namen.

Het ongeval gebeurde omstreeks 00.30 uur in de richting van Luik. Volgens de eerste vaststellingen reed de autobestuurder aan hoge snelheid op de linkerrijstrook, botste tegen de middenberm en belandde tegen een vrachtwagen die op de rechterrijstrook reed.

De autobestuurder, geboren in 1990, was op slag dood. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond maar verkeerde in shock. Het parket stuurde een deskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden te onderzoeken.