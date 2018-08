Conflict tussen VS en Turkije escaleert verder: Erdogan verbiedt invoer van iPhones

De Turkse leider Recep Tayyip Erdogan heeft laten weten dat zijn land Amerikaanse elektronische goederen zal boycotten. Het is een volgende stap in het escalerende conflict tussen beide landen.

Erdogan kondigde de maatregel tijdens een toespraak aan. “We gaan Amerikaanse elektronische toestellen boycotten. Als zij iPhones hebben, hebben anderen Samsung”, klonk het onder meer. Hij riep het Turkse volk bovendien opnieuw op om vreemde valuta om te ruilen voor Turkse lira.

“Wij hebben Vestel Venus”, aldus nog Erdogan, verwijzend naar het Turkse bedrijf Vestel Elektronik en de smartphone die het produceert. “We zullen zelf betere producten maken van wat we in het buitenland kopen, en ze in het buitenland verkopen.”

Nochtans wordt Erdogan zelf regelmatig gezien met een iPhone of iPad in de hand. Tijdens de couppoging van 2016 riep Erdogan zijn aanhangers op om op straat te komen via een boodschap die hij verspreidde met FaceTime, een videotelefonietoepassing ontwikkeld door Apple.

De Turkse leider haalde maandag al fel uit naar zijn Amerikaanse ambtgenoot, Donald Trump. “Wij zijn klaar voor oorlog, met alles wat we hebben”, liet Erdogan weten.

Vrije val lira

De boycot komt er nadat het Witte Huis sancties invoerde tegen Turkije. De regering Trump verdubbelde de importheffingen op staal en aluminium. Mede als gevolg van het conflict heeft de lira de afgelopen dagen een vrije val gemaakt. Dinsdag heeft de valuta zich enigszins gestabiliseerd.

Gevangen dominee

De spanningen tussen Washington en Ankara hebben alles te maken met de Amerikaanse dominee Andrew Brunson. Hij werd in oktober 2016 in Turkije gearresteerd op verdenking van banden met de beweging van imam Fethullah Gülen, een tegenstander van Erdogan.

De Verenigde Staten zien Brunson echter als een politieke gijzelaar die onterecht vastzit. Maandag sprak de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur John Bolton nog met de Turkse ambassadeur in de VS over het gevangenschap van Brunson.