In opspraak geraakte ex-mandatenkoningin Peraita geeft haar mandaten niet aan

Brussel - Op de lijst van politici die hun mandaten dit jaar niet hebben aangegeven, prijkt een opvallende naam. Die van voormalig Brussels OCMW-voorzitter Pascale Peraita (ex-PS).

Midden in het zomerreces zorgt het Rekenhof jaarlijks voor wat politieke spanning door de ‘postjes’ van politici en hoge ambtenaren bekend te maken. Van gemeenteraadsleden over provinciaal gedeputeerden tot de eerste minister: ze zijn allemaal verplicht om al hun bezoldigde en niet bezoldigde mandaten aan te geven. Ze moeten ook hun vermogen aangeven, al wordt dat niet wereldkundig gemaakt.

De nieuwe mandatenlijst voor 2017 telt weinig verrassingen. Langs Franstalige kant blijft de Brusselse PS’er Eliane Daels de koploper met 30 betaalde mandaten. Die heeft ze vooral te danken aan haar functies bij de Socialistische Mutualiteit van Brabant. De Antwerpse N-VA’er Koen Kennis blijft met 18 betaalde mandaten de Vlaamse kampioen.

Opvallender dit jaar is dat Pascale Peraita, de gewezen Brusselse OCMW-voorzitter die moest opstappen na het schandaal bij daklozenorganisatie Samusocial, het verzuimde om haar mandaten voor 2017 aan te geven. Nochtans was Peraita vorig jaar nog aan de slag en was ze dus verplicht om aangifte te doen. Vier jaar geleden stond Peraita nog gekend als de absolute ‘mandatenkoninging’ van het Brussels Gewest. De PS gooide haar vorig jaar na alle schandalen uit de partij.

In totaal stuurden 145 Belgische mandatarissen dit jaar hun mandaten niet door naar het Rekenhof, waaronder vooral minder bekende gemeentepolitici.

Minder mandaten

Uit een telling van De Tijd blijkt ook dat de vele politieke schandalen, waaronder Samusocial en Publifin, blijkbaar hun effect niet hebben gemist. In 2017 werden in totaal meer dan 800 postjes geschrapt door de politieke partijen, vooral bij de PS langs Franstalige kant (192 mandaten) en bij CD&V in Vlaanderen (154). Het aantal betaalde mandaten bleef vorig jaar evenwel nagenoeg constant op zo’n 19.000.