Bejaarde man (74) onderkoeld uit water van jachthaven in Nieuwpoort gehaald

Nieuwpoort - In de jachthaven van Nieuwpoort hebben duikers van de brandweer dinsdagochtend een 74-jarige man uit Eigenbrakel uit het water gered. Dat meldt de politie van de zone Westkust. Het slachtoffer was onderkoeld, maar zijn toestand is stabiel.

Vanuit een appartement hoorde een getuige rond 5.45 uur hoe een man hevig aan het hoesten was. Bovendien zag de getuige een hoofd uitsteken boven het water. De hulpdiensten waren snel ter plaatse om het slachtoffer uit het water te halen.

De 74-jarige man was onderkoeld en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand is op dit moment stabiel, maar hij kon nog niet verhoord worden. Volgens de vaststellingen van de politie belandde de man in het water doordat de leuning van zijn jacht was afgebroken.