Ex-radiopresentator tweede keer veroordeeld voor verkrachting tijdens uitzending

Kortrijk - Een voormalige dj van Urgent.fm is dinsdag door de rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot twintig maanden celstraf, waarvan de voorhechtenis effectief, voor verkrachting. Hij werd eerder al voor gelijkaardige feiten veroordeeld door de rechtbank van Gent.

De nieuwe feiten dateren van mei dit jaar in Kortrijk. Net als de vorige keer zou de beklaagde een vrouw hebben leren kennen, en daarna zijn seksuele impulsen niet hebben kunnen beheersen. De feiten in Gent waarvoor hij eerder veroordeeld werd, lagen in dezelfde lijn. In 2014 nodigde de radiopresentator van Urgent.fm een vrouw uit in de radiostudio en er werd gekust. De beklaagde raakte “dermate opgewonden dat hij slachtoffer zonder toestemming penetreerde”, volgens de correctionele rechtbank van Gent, die toen aanvaardde dat het “niet om een brutale verkrachting” ging en de man veroordeelde tot een straf met opschorting.

Dat vonnis zorgde voor hevige kritiek en er ontstond een polemiek. Minister van Justitie Koen Geens opperde de idee om rechters de mogelijkheid te ontnemen om in verkrachtingszaken de gunst van de opschorting uit te spreken. Maar het College van Hoven en Rechtbanken was van mening dat dit indruiste tegen het principe van de scheiding der machten.

Celstraf en strenge voorwaarden

Voor de feiten in Gent kreeg de man toen een straf met opschorting. Dinsdag was de rechter in Kortrijk minder mild. De correctionele rechtbank veroordeelde de 36-jarige man uit Destelbergen tot een celstraf van twintig maanden, waarvan de voorhechtenis effectief. De komende vijf jaar staat hij onder strenge voorwaarden: hij mag geen druppel alcohol meer aanraken en mag geen drugs gebruiken. Hij moet ook in therapie gaan voor zijn gebrek aan impulsbeheersing en om zijn empathisch vermogen ten aanzien van seksuele partners te verbeteren. Tot slot wordt de ex-radiopresentator ook voor tien jaar uit zijn rechten ontzet.