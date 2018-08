Acteur Matteo Simoni roept op om te doneren voor slachtoffers van aardbeving in Lombok

Acteur Matteo Simoni (30) springt in de bres om de slachtoffers van de zware aardbeving in Lombok te kunnen helpen. De regio ligt hem immers na aan het hart, want zijn vader Vittorio Simoni (64) tekende als architect ‘The Lombok Lodge’, het enige hotel dat nog rechtop staat. Samen zetten vader en zoon nu hun schouders onder de crowdfundingsactie, waarmee ze hopen dat ze de Opglabbeekse uitbaters, hun familie, buren en vrienden kunnen helpen in deze moeilijke tijden.

De schok in Lombok was enorm zwaar: 7.1 op de schaal van Richter. 436 mensen zijn gestorven na de zware bevingen op het Indonesisch eiland. Meer dan 1.350 mensen raakten gewond. 325.000 inwoners in Lombok kunnen niet meer naar huis. Hun woningen zijn verwoest, de gebouwen liggen in puin. De schade in de regio loopt al op tot maar liefst 300 miljoen euro.

Talloze mensen proberen te redden wat te redden valt. Deze man brengt de matras naar tentenkampen waarin ze nu wonen. Foto: AFP

Onder de getroffenen zijn Anja Braeken en Ben Olaerts uit Opglabbeek, die ‘The Lombok Lodge’ uitbaten, het enige hotel in het epicentrum dat de schokken heeft overleefd. Vittorio Simoni, vader van acteur Matteo, tekende destijds als architect het hotel en hij heeft een nauwe band met de werknemers. “Gelukkig is het hotel overeind gebleven, op wat kleine schade na, maar voor veel werknemers is het een ramp. Hun huizen zijn compleet verwoest. Zij verblijven nu in een soort tentenkampen”, vertelt Matteo Simoni.

“Ik ken hen en ik heb een band met hen. En nu lees ik hun schrijnende verhalen op Facebook, hoe hun kinderen getraumatiseerd zijn bijvoorbeeld”, zegt de acteur, die dan ook een oproep doet om te doneren. “Ook mijn vriendin Loredana heeft affiniteit met Indonesië. Zij heeft een eigen kledinglijn, en die kleding wordt in ateliers op Bali geproduceerd.” Daarom willen ze hun schouders zetten onder de crowdfundingsactie. “Ik doe een warme oproep om te doneren. Kleine bedragen van 5 euro zijn evengoed welkom”, besluit Simoni.