Tragedie in Italië: al zeker tien doden nadat snelwegbrug instort, hulpdiensten vrezen dat dodentol nog zal oplopen

Vlakbij de Italiaanse havenstad Genua is een viaduct van een snelweg ingestort. Daarbij zijn al zeker tien mensen om het leven gekomen. De hulpdiensten spreken intussen zelfs al van “tientallen doden”, zo meldt de krant La Repubblica.

De Morandi-brug, een vierbaansweg die ook als het Polcevera-viaduct wordt aangeduid, stortte iets voor 12 uur in. De wagens die zich op dat moment op de brug bevonden, stortten tot wel honderd meter diep te pletter.

Er is intussen al zeker sprake van tien doden, al kan het aantal slachtoffers volgens de hulpdiensten nog oplopen. Zou zou er zelfs al sprake zijn van “tientallen doden”.

Een deel van de brug is bovendien terechtgekomen op lager gelegen appartementsgebouwen. Op foto’s en filmpjes die circuleren op sociale media is intussen een ware ravage te zien.

Alle hulpdiensten uit de omliggende omgeving zijn intussen uitgerukt en ook alle ziekenhuizen uit de buurt staan paraat om slachtoffers op te vangen. De Italiaanse minister van verkeer Danilo Toninelli spreekt intussen van een “immense tragedie”.

De Italiaanse vicepremier Matteo Salvini volgt samen met zijn collega’s de situatie op de voet vanuit Rope. “Ik wil alvast de tweehonderd brandweermensen (en alle andere helden) bedanken voor de levens die ze momenteel proberen te redden.”

Foto: Polizia di Stato

