Wolfsburg-spits op weg naar Club Brugge?

Heeft Club Brugge een doublure voor Wesley beet? Wolfsburg heeft alvast bevestigd dat het zijn Nigeriaanse spits Victor Osimhen van de hand heeft gedaan en in Duitsland gaat het hardnekkige gerucht dat dat aan Belgische landskampioen zou zijn.

Victor Osimhen is een Nigeriaanse centrumaanvaller die anderhalf jaar geleden uit zijn geboorteland werd weggeplukt door Wolfsburg, nadat hij Nigeria wereldkampioen U17 had gemaakt door maar liefst tien keer te scoren op dat toernooi. Osimhen stond op dat moment ook al flink in de belangstelling van Anderlecht en Club Brugge.

Het afgelopen seizoen kwam hij echter amper 278 minuten in actie voor Wolfsburg en slaagde hij er geen enkele keer in om te scoren.

Osimhen was deze zomer ook al even op proef bij Zulte Waregem, maar dat draaide op niets uit.