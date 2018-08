Man veroordeeld die moskee wilde opblazen

Glain / Liège / Rocourt / Bressoux / Jupille-sur-Meuse / Wandre / Grivegnée / Angleur / Chênée - Een vijftiger uit Luik is dinsdag door de correctionele rechtbank van Luik veroordeeld tot een autonome probatiestraf van 2 jaar. De beklaagde had artisanale springtuigen gemaakt om een moskee op te blazen. Als hij die straf niet volbrengt, wachten hem drie jaar effectieve gevangenisstraf.

De beklaagde werd verklikt door zijn vriendin die in het ziekenhuis was opgenomen. De vrouw onthulde dat de man artisanale bommen had vervaardigd met het oog op het overvallen van juweliers, het stelen van gsm’s of het opblazen van een moskee.

Op 15 maart 2018 volgde een huiszoeking bij de verdachte thuis. Daarbij werden effectief zelfgemaakte tuigen aangetroffen, waarvan één met explosieven en metalen voorwerpen. De man wilde het springtuig gebruiken om een moskee aan te vallen.

Nazi

De beklaagde had reeds een gerechtelijk verleden en was aanhanger van nazistische gedachten. Die feiten waren grotendeels onder invloed van alcohol begaan. Ondanks de ernst van de gepleegde daden, opteerde de rechtbank voor een autonome probatiestraf gedurende twee jaar, om zijn overmatig drankgebruik aan te pakken.