Hoe kon ongetrainde vliegtuigkaper die indrukwekkende manoeuvres uitvoeren? “Computerspellen gespeeld”

Bagageafhandelaar Richard Russell kaapte vorige week een vliegtuig op de luchthaven van Seattle-Tacoma. Uiteindelijk crashte hij met het toestel, maar niet voordat de 29-jarige kaper enkele indrukwekkende manoeuvres uitvoerde. Experts kunnen nog altijd niet begrijpen hoe de schijnbaar ongetrainde jongeman dergelijke stunts kon doen.

Russell was vier jaar werkzaam op de luchthaven van Seattle-Tacoma, als bagageafhandelaar. Volgens vrienden, familie en collega’s was hij een rustige man en geliefd bij zijn medewerkers. Maar vrijdag sloegen de stoppen door: Richard kroop in de cockpit van een Q400-toestel, taxiede naar de landingsbaan, en steeg zonder toestemming op. “Ik heb enkele vijzen los. Dat heb ik nooit geweten, tot nu”, zei hij vanuit het vliegtuig tegen de luchtverkeersleider.

Uiteindelijk stortte de man na een dolle vlucht neer in Puget Sound, een zeearm nabij Seattle, maar niet voordat hij enkele indrukwekkende manoeuvres uithaalde met het toestel. “Kan dit vliegtuig een looping maken?”, vroeg Richard nog, zo is op audio-opnames vanuit de cockpit te horen. Later maakte hij inderdaad een looping en voerde nog enkele stunts uit.

Computerspellen

Deskundigen staan versteld van hoe de man dergelijke stunts kon uitvoeren. “Sommige manoeuvres waren ongelooflijk”, aldus Alaska Air directeur Brad Tilden tegen CNBC. “Ik heb geen idee waar hij de ervaring heeft opgedaan om dat te doen.”

Maar op de audio-opnames is te horen hoe Richard een mogelijke verklaring geeft. “Ik heb computerspellen gespeeld. Ik weet een beetje waar ik mee bezig ben.”

Is dat mogelijk? “Ja, ik geloof dat een burger die voldoende ervaring heeft met vliegtuigsimulatoren een toestel zou kunnen starten, taxiën en ermee zou kunnen opstijgen, zonder enige werkelijke ervaring als piloot” aldus Ryan Barclay, de bedenker van Fly Away Simulation tegen de New York Times.

Niet iedereen deelt die mening. Rick Todd, president van de National Association of Flight Instructors, is sceptisch: “Het zeer onwaarschijnlijk, maar niet onmogelijk, dat hij nooit enige vliegervaring heeft opgedaan, behalve in de digitale wereld.”