25-jarige man zwaargewond bij arbeidsongeval

Mechelen - Bij een arbeidsongeval in het centrum van Mechelen is dinsdagvoormiddag een 25-jarige man zwaargewond geraakt. Hij viel enkele verdiepingen naar beneden en werd onder politiebegeleiding overgebracht naar het UZA in Edegem.

De Mechelaar was samen met een collega aan het werk in een appartementsgebouw op de hoek van de Lange Schipstraat met de Bruul. “Op een gegeven moment is hij enkele verdiepingen naar beneden gevallen”, zegt Dirk Van de Sande, woordvoerder van de politie Mechelen-Willebroek.

De brandweer kwam ter plaatse om het slachtoffer op een veilige en voorzichtige manier te evacueren. Medisch personeel van een ambulance en de MUG van het AZ Sint-Maarten dienden de twintiger ter plaatse de eerste zorgen toe.

Hij werd met zware verwondingen overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Dat gebeurde onder begeleiding van motorrijders van de lokale politie.