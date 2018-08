Sint-Niklaas - De balustrade op het op- en afrittencomplex van de E17, ter hoogte van Sint-Niklaas, heeft maandagnacht een bestuurder gered van een duik in de afgrond.

De man was bij het nemen van een bocht in de richting van Gent de controle over het stuur van zijn bestelwagen verloren. Hij raakte enkele betonblokken, ramde een verlichtingspaal en sloeg uiteindelijk te pletter tegen de brugleuning.

De bestuurder werd lichtgewond.

Foto: bfs

Foto: bfs

Foto: bfs