Fotograaf en opdrachtgever bekend in zaak rond naaktfeestje in zomerbar Langemark

Langemark-Poelkapelle - Het parket heeft twee verdachten geïdentificeerd en verhoord over hun rol in de zaak rond de zomerbar La Brasa in Langemark. Het gaat om de fotograaf en de man die de fotograaf contacteerde. Dat heeft het parket van Ieper dinsdag bevestigd.

Maandag raakte bekend dat de foto’s van het feestje in de zomerbar Langemark zouden zijn genomen door een amateurfotograaf, die werd ingehuurd door N. A, een ex-zakenpartner van de eigenaar van La Brasa. Nu is ook de fotograaf zelf geïdentificeerd en verhoord door de speurders. Het gaat om P. B. uit Wervik.

Volgens de advocaat van de opdrachtgever is zijn cliënt N. A. slechts opgetreden als tussenpersoon. Iemand anders vroeg hem of hij een amateurfotograaf kende, en hij kende toevallig iemand. “Mijn cliënt wist niet dat deze zaak zo’n proporties zou aannemen”, aldus advocaat Curd Vanacker. Voorlopig is nog niets bekend over een eventuele derde verdachte.

De bal ging aan het rollen nadat Open Vld-schepen Frank Gheeraert een klacht had ingediend tegen de maker van honderden foto’s van een privéfeestje in de zomerbar. Daarop opende het parket een onderzoek.