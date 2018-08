Tientallen inwoners die stormschade leden krijgen factuur van de brandweer

Tientallen inwoners van de regio Mechelen, Lier, Berlaar en Willebroek die vorige week de brandweer belden omdat ze stormschade leden, krijgen een factuur van honderd euro. De reden: volgens het KMI was het code geel en enkel bij code oranje of erger is een brandweerinterventie gratis.

Vorige week, 8 en 9 augustus, werden delen van ons land geteisterd door zware onweders en hevige rukwinden. Tientallen inwoners van de brandweerzone Rivierenland die schade opliepen en de brandweer vroegen, krijgen nu een factuur van honderd euro in de bus. Terwijl ze er van uit gingen dat een brandweerinterventie door de gemeenschap wordt betaald.

“Dat is zo voor meldingen op de openbare weg zoals omgewaaide bomen die op straat liggen. Een boom die in uw tuin is omgewaaid, moet u wel betalen. Tenminste als dat in het gemeentelijk retributiereglement staat”, klinkt het.

“Het KMI voorspelde een code geel en dan staat in ons gemeentelijk retributiereglement dat we een factuur moeten sturen”, zegt brandweerofficier Bert Michielsen van de hulpverleningszone Rivierenland.

Volgens Michielsen wordt meestal een code oranje voorspeld bij onweer en wordt dat dan later eventueel afgezwakt naar geel. Nu was het net andersom. Er was een code geel voorspeld, later op de avond opgevoerd naar een code oranje omdat het onweer lelijker huis hield dan oorspronkelijk was voorspeld.

“Wij doen onze voorspellingen op basis van alle gegevens waarover we beschikken. Wat andere diensten zoals de brandweer daar mee doen, dat is niet onze verantwoordelijkheid”, klinkt het op het KMI in Ukkel.

Het gaat voor alle duidelijkheid om interventies om kelders leeg te pompen of ontwortelde bomen op te ruimen bijvoorbeeld. De brand door de bliksem bijvoorbeeld, wordt niets aangerekend.

Wie een factuur kreeg of nog krijgt, kan de kosten wel proberen te recupereren bij zijn verzekeringsmaatschappij.