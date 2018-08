De Franse middenvelder Tiémoué Bakayoko wordt door Chelsea tot het einde van het seizoen uitgeleend aan AC Milan, zo maakten beide clubs dinsdag bekend.

De 23-jarige Bakayoko kwam vorig seizoen nadat hij getransfereerd werd van AS Monaco tot 43 duels voor The Blues, waarmee hij de FA Cup won. In de finale tegen Manchester United scoorde Eden Hazard toen van op de stip het enige doelpunt van de wedstrijd.