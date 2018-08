Buitenlandse Zaken: “Nog geen weet van Belgische slachtoffers in Italië”

“Vanuit Italië gaan mijn gedachten naar de slachtoffers van de tragedie in Genua en hun families. We zijn solidair met de Italianen en de Italiaanse autoriteiten”, reageert minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) op Twitter na de instorting van een snelwegbrug in Genua. Volgens Italiaanse media vielen daarbij “tientallen doden”.

De FOD Buitenlandse Zaken laat weten dat het nog te vroeg is om te achterhalen of er landgenoten betrokken zijn. Reynders verblijft momenteel zelf in Italië.