Staatssecretaris De Backer is duidelijk: “Eiland voor Knokke komt er op dit moment niet”

Knokke-Heist - Philippe De Backer, staatssecretaris voor de Noordzee, schept duidelijkheid in de discussie rond het proefeiland voor de kust van Knokke. “Het eiland komt er op dit moment niét. De voorwaarden die ik gesteld heb in mijn maritiem ruimtelijk plan, zijn niet vervuld.” De burgemeester van Knokke laat weten verheugd te zijn met de beslissing. “Ik doe mijn hoed af voor de moedige keuze van De Backer”, zegt hij.

LEES OOK (+). Heisa om eiland voor de kust: beschermt dit ons tegen superstorm? En krijgt Knokke een ‘open riool’ aan het strand?

Eind 2017 startte de Vlaamse regering het zogeheten ‘Complex Project Kustvisie’ op, om maatregelen te onderzoeken om de veiligheid van de Belgische kust te garanderen tot zeker 2100. De huidige aanpak, zoals het verhogen van de dijken, volstaat namelijk mogelijk niet om te beschermen tegen zwaardere overstromingen als gevolg van superstormen door de opwarming van de aarde.

Uit verkennend onderzoek van de regering is gebleken dat een ‘verdedigingslinie’ vóór de kust (in plaats van op de kust, zoals een dijk) een oplossing kan bieden tegen de gevolgen van een superstorm op lange termijn. Die verdediging is het geopperde kunstmatige eiland, een gigantische berg zand van ongeveer 1 kilometer lang en op het breedste stuk 300 meter. De Vlaamse regering reserveerde daar een zone voor ten oosten van de haven van Zeebrugge, op 1,2 kilometer voor de kust van Knokke. Het eiland moet dus als gigantische golfbreker dienen zodat enorme golven de kust niet zullen bereiken.

De zone werd wel onderworpen aan een reeks strenge voorwaarden:

- Zo moet wetenschappelijk aangetoond worden dat die plaats wel degelijk de beste plaats is om een testeiland te bouwen.

- Moeten alle mogelijke alternatieven onderzocht en tegen elkaar worden afgewogen.

- Mag er geen negatieve impact zijn op milieu.

- Moet een risicoanalyse opgemaakt worden ten aanzien van de munitiestortplaats ‘Paardenmarkt’.

- Moet de site in zijn oorspronkelijk staat hersteld worden indien de baten niet opwegen tegen de impact op het milieu of ander ruimtegebruik.

De staatssecretaris lichtte zijn standpunt toe tijdens een persmomentje in Knokke, waar hij momenteel met vakantie is. Foto: aft

En aan die voorwaarden is op dit moment niet voldaan, aldus De Backer. “Tussen de wens om een testeiland te bouwen en de bouw zelf liggen nog heel wat wettelijke en praktische bezwaren. Ook Vlaanderen heeft dat ondertussen ingezien. Mijn beleidscel volgt dit project nauwgezet op, om erop toe te zien dat de Noordzee geen speelplein wordt waar wilde ideeën zomaar ten uitvoer worden gelegd. Het is nu aan Vlaanderen, en Ben Weyts, om aan te tonen dat een eiland op deze plek de énige manier is om het charmante Knokke te beschermen. Ik kom al sinds mijn kindertijd op vakantie naar Knokke en ben deze badplaats dan ook zeer genegen.”

Tijdens een persmoment in een Knokse krantenwinkel verduidelijkte de staatssecretaris nog dat zijn statement niets te maken heeft met druk van de Knokse burgemeester. Die verzette zich hevig tegen de komst van het eiland en kondigde een “offensief aan rechtszaken” aan.

“Ik heb zeker niet met hem overlegd en ook de verkiezingen zitten hier voor niets tussen. Ik wil gewoon niet dat het draagvlak voor het MRP afbrokkelt door de commotie rond dat eiland. In het MRP staan nog heel wat andere belangrijke zaken, zoals de bouw van windmolens.”

Burgemeester Leopold Lippens. Foto: Foto Kurt

“Offensief van rechtszaken”

De Knokse burgemeester reageerde furieus op de eventuele komst van een proefeiland. “Ons strand komt naast een open riool van 12 km lang te liggen”, verklaarde hij in Het Nieuwsblad. “Geen toerist zal zich daar op zijn handdoek willen neervlijen.”

LEES OOK (+). De beau monde van Knokke in opstand: “We zijn niet vaak kwaad, maar nu ben ik potverdorie razend”

Hij is naar eigen zeggen verheugd met de reactie van de staatssecretaris. “Het is een uitermate intelligent standpunt van de staatssecretaris”, aldus Lippens. “De richtlijnen in het MRP moeten gerespecteerd worden en in dit geval is dat niet gebeurd.”

Volgens de burgemeester is minister Weyts nu aan zet en moet hij met een valabel alternatief komen. “Ik bedank en feliciteer De Backer. Mijn hoed af.”

Hoe moet het dan wel?

Hoe Knokke-Heist dan wel beschermd moet worden, weet de burgemeester niet. “Nederland heeft 2 miljard geïnvesteerd en is terug afgestapt van eilanden omdat er enkel maar problemen bijkwamen, met erosie, zandophoping ... Zandsuppletie is een mogelijk alternatief en goed voor zowel toerisme als bescherming. Niet dat dat dé oplossing is, maar het kan een optie zijn.”

Volgens de Knokse burgemeester waren de plannen van een eiland ingegeven door economische redenen, met name de haven van Zeebrugge. “We draaien een omzet van 700 miljoen euro, een flink pak meer dan de haven van Zeebrugge, en de toegevoegde waarde voor de staatskas ligt ook een pak hoger. Wij hebben iets en daar mag een proefeiland niet aan raken.”

De redactie van Het Nieuwsblad nam contact op met het kabinet van minister Weyts, maar daar was niemand beschikbaar voor commentaar.