Foto’s tonen enorme ravage na instorting brug in Genua

Vlakbij de Italiaanse havenstad Genua is dinsdagmiddag een viaduct van een snelweg ingestort. De Morandi-brug, een vierbaansweg uit de jaren zestig en deel uitmaakt van de A10, stortte er iets voor 12 uur in. Op dat moment was het hevig aan het stortregenen en getuigen zagen hoe de brug geraakt werd door een blikseminslag. Hulpverleners zetten alles op alles in hun zoektocht naar slachtoffers.