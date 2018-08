Catalonië wil migranten van de Aquarius opnemen maar Madrid ligt dwars

De regering van de Spaanse regio Catalonië wil de 141 migranten aan boord van het ngo-schip Aquarius opnemen. De vrijdag op zee geredde migranten kunnen in de haven van Vilanova i la Geltrú, Palamós of Sant Carles de la Ràpita “met alle garanties aan land gaan”, schreef de Catalaanse premier Quim Torra dinsdag op Twitter. Inmiddels heeft ook de Portugese regering in Lissabon zich bereid verklaard om een deel van de migranten op te vangen.

Hoewel de havens in Spanje door de regio’s bestuurd worden, kan het schip echter niet zonder toelating van de centrale regering een Catalaanse haven binnenvaren. Dat bevestigden zowel de woordvoerder van de centrale regering in Madrid als de Catalaanse regering in Barcelona.

Anders dan bij de opvang van 629 migranten van de Aquarius op 17 juni is de Madrileense centrale regering deze keer voorlopig niet bereid om het ngo-schip een haven aan te bieden. Woordvoerders van de regering van premier Pedro Sánchez verklaarden maandag aan het Duitse persbureau dpa: “Spanje is momenteel naar internationaal recht niet de veiligste haven voor de Aquarius, omdat het niet de dichtstbijzijnde haven is.

De huidige situatie kan niet vergeleken worden met die van juni, klinkt het. Toen was er een “humanitaire noodtoestand”, de situatie was toen erg complex. Madrid wil momenteel nog niet kwijt wat het zal doen als de situatie aan boord van de Aquarius in de komende dagen verslechtert. In juni al hadden enkele ministers echter verklaard dat de door Italië en Malta afgewezen ngo-schepen niet systematisch door Spanje zullen binnengehaald worden.

De 141 vluchtelingen werden vrijdag voor de Libische kust opgepikt. Sindsdien wachten de charterpartijen van het schip, SOS Méditerranée en Artsen zonder Grenzen op de toewijzing van een veilige haven.

Portugal toont zich wel bereid “dertig van de 244 migranten op te vangen die zich aan boord bevinden van de Aquarius en andere boten die momenteel in Malta zijn”, zo staat in een mededeling van de Portugese regering.