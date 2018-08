Race tegen de tijd: moeder wil Yasmine (4) uit handen van terroristen halen voor het te laat is

Sint-Joost-ten-Node - De moeder van Yasmine Atid (4) uit Sint-Joost-ten-Node smeekt de Belgische overheid om haar dochtertje uit de klauwen van Syrische jihadisten te bevrijden en haar terug te halen. Ons land volgt het dossier op de voet, maar kan voorlopig weinig doen. De tijd dringt echter, want het Syrische regime plant een groot offensief in de regio waar het meisje nu verblijft.

Radeloos is ze, de mama van Yasmine. De wanhoop nabij. Haar dochtertje zit nu al meer dan een jaar in oorlogsgebied. Ontvoerd door haar vader en nu opgevangen door een streng islamitisch pleeggezin. In een regio waar vrouwen nog zweepslagen krijgen wanneer ze hun lichaam niet genoeg bedekken. Dat is niet de toekomst die mama Hajar voor haar dochtertje wil.

Ons land volgt het dossier Yasmine op de voet, zeggen diverse bronnen ons. Maar niemand wil commentaar geven over dit concrete geval. Ons land kan op dit moment weinig doen, klinkt het.

De laatste beelden van Yasmine komen van een propagandafilmpje dat gemaakt is tijdens het Suikerfeest. Het meisje is netjes gekleed en ziet er verzorgd uit. Ze is wel fel geschminkt en ziet er allesbehalve gelukkig uit (zie foto bovenaan). Waar ze precies verblijft, is niet duidelijk. Ergens in de Syrische provincie Idib, dat staat vast. Bij een pleeggezin, want haar vader zou intussen gesneuveld zijn tijdens gevechten met het leger van president Assad.

Minderjarige vriendin

Haar vader, dat is Mehdi Atid. Een geradicaliseerde moslim die vorig jaar in mei naar Syrië vertrok. Samen met zijn dochtertje en zijn zwangere vriendin. Een meisje dat toen amper veertien was. Ze is intussen bevallen en terug in België.

Yasmine Atid. Foto: rr

Mehdi Atid was net uit de gevangenis ontslagen en droeg een enkelband. Die wist hij zelf te verwijderen, waarna hij met de bus via Duitsland, Italië en Turkije naar Syrië vertrok. Daar sloot hij zich aan bij Firqatul Ghuraba, een aan Al-Qaeda gelinkte militie. Atid zou intussen gesneuveld zijn. “Maar 100 procent zeker is dat niet. Zolang we geen harde bewijzen hebben, blijven we hem opsporen”, zegt het federaal parket in Brussel.

De lokale terroristenleider Omar Diaby, een Fransman van Senegalese roots, wees Yasmine toe aan een streng islamitische voogd en ontfutselde de in België wonende mama van Yasmine intussen al duizenden euro’s. Om haar kind terug te geven. Maar hij hield haar aan het lijntje door onder meer te stellen dat het aan de islamitische rechtbank was om een oordeel te vellen wanneer ze terug naar huis kon. Dat oordeel is er al lang, zo blijkt. Yasmine mag terug naar haar mama, oordeelde de islamitische rechter. Maar Diaby, die het ginder voor het zeggen heeft, is intussen opgepakt.

Nakende luchtaanvallen

De tijd begint nochtans te dringen voor het kind en tal van andere lotgenoten die in haar situatie verkeren. Het regime van Assad heeft vorige week flyers gedropt in de regio om strijders te overtuigen zich over te geven en de rebellie te staken. De regio is tot nu toe gespaard gebleven van de zwaarste aanvallen, maar het lang zal het niet meer duren voor ook het laatste terroristische bolwerk zal worden aangevallen.

Ons land heeft geen echt terugkeerbeleid voor kinderen van Syriëstrijders die nog ter plaatse zitten. Wel heeft de overheid onlangs een regeling uitgewerkt voor kinderen jonger dan tien jaar. Zij hebben, na een DNA-test die hun Belgische afkomst bewijst, het recht om terug te keren. Maar hoe? Ons land heeft geen enkele bevoegdheid in het land waar Yasmine zich bevindt. Bovendien heeft een rechter in kort geding onlangs beslist dat ons land niet verplicht is kinderen uit Syrië terug te halen. Volgens de rechter heeft de Belgische Staat wellicht de morele plicht om zich het lot van de kinderen aan te trekken, maar die plicht is niet afdwingbaar, omdat België in de vluchtelingenkampen geen rechtsmacht heeft.

Is er dan nog wel een kans voor Yasmine? De regio waar ze zich nu zou bevinden, ligt niet ver van de Turkse grens. Met Turkije heeft ons land wel afspraken gemaakt over kinderen van Syriëstrijders. Maar dan moet iemand haar over de grens zetten.