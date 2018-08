Schitterend WK was eindpunt voor Mario Mandzukic bij Kroatië

Mario Mandzukic maakt een einde aan zijn loopbaan bij de Kroatische nationale ploeg. Dat heeft de 32-jarige aanvaller dinsdag laten weten. Orgelpunt van de 89-voudig international was de zilveren medaille op het recente WK in Rusland.

“Er is geen ideaal tijdstip om te vertrekken”, verklaart de spits van Juventus in een mededeling. “Maar ik voel dat het nu mijn moment is. Ik deed mijn best om iets bij te dragen aan het succes van het Kroatische voetbal. Ik speelde en werkte samen met schitterende ploegmaten, coaches en stafleden. We hadden allen hetzelfde doel: alles geven om Kroatië succes te bezorgen. Het WK-zilver geeft me energie en maakte het voor mij makkelijker deze onmogelijke beslissing te nemen.”

Mandzukic maakte in 2007 zijn debuut en scoorde 33 doelpunten. De aanvaller was een belangrijke pion in het recente WK-succes van de Kroaten, met drie doelpunten in Rusland waarbij de beslissende treffer in de verlengingen van de halve finales tegen Engeland. Kroatië verloor de finale met 4-2 van Frankrijk. Ook in deze partij kwam hij tot scoren.