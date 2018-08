Jongeman (19) schiet met luchtdrukgeweer naar kinderen in speeltuin

Sint-Niklaas - Een jongeman van negentien is opgepakt nadat hij maandagnamiddag in een speeltuin in Sint-Niklaas met een luchtdrukgeweer op twee kinderen had geschoten. Het was de grootvader van de kinderen die de jongeman betrapte.

De feiten speelden zich maandagnamiddag rond 13.30 uur af in een speeltuin in de Frans Van Cauwelaertlaan in Sint-Niklaas. De negentienjarige viseerde twee kinderen, maar werd betrapt door de grootvader van de kinderen, die de politie verwittigde.

De verdachte werd gearresteerd en zijn luchtdrukwapen werd in beslag genomen. Een van de kinderen raakte door het incident lichtgewond.

De verdachte werd dinsdagnamiddag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde en vrijgelaten onder strikte voorwaarden.