“Iedere keer we over die brug reden, hield ik mijn hart vast. Je hoorde ze kraken van het roest”: Vlamingen getuigen

Ondernemer Erik Wood: “Ieder keer we over die brug reden, hield ik mijn hart vast.” Foto: RR.

Momenteel zijn zeker 22 dodelijke slachtoffers geteld nadat een brug nabij de Italiaanse havenstad Genua is ingestort.“Ik kom er al jaren en ieder keer we over die brug rijden, hou ik mijn hart vast”, vertelt Erik aan Het Nieuwsblad Online. “Het scheelde geen haar of we waren vandaag over die brug gereden”, aldus de Vlaamse Jerney die momenteel met vakantie in Genoa is.

OPROEP. Verblijft u momenteel in Genua? Of was u getuige van de instorting? Laat het ons weten via oproep@nieuwsblad.be.

De beelden liegen er niet om: de ravage is enorm. Om nog onbekende reden is dinsdag kort voor de middag de Morandi-brug ingestort, vermoedelijk was de structuur uit de jaren 60 volledig versleten en is de brug daarom ingestort. “Ik kom er al jaren”, vertelt de Vlaamse ondernemer Erik Wood aan Het Nieuwsblad, “en ieder keer we over die brug moeten gaan, hou ik mijn hart vast. Die grote metalen palen… vreselijk, die zijn helemaal verroest. De vijzen die het gevaarte bij elkaar moeten houden, steken er half uit en zijn ook volledig verroest.”

VIDEO. Hallucinante beelden: moment waarop brug in Genua instort

Erik reed eind juni nog over de brug. “Het is intussen traditie dat we onze vakantie afsluiten in Portofino. Dat is het Monaco van Italië en daar is de infrastructuur piekfijn in orde, maar om er te geraken… Jaarlijks rij ik zo’n 35.000 km voor mijn job, maar zo krakkemikkig... dat zie je nergens in Europa. Die brug kraakt zelfs als je erover rijdt.”

“Normaal vandaag gepasseerd”

De Vlaamse Jerney is momenteel met vakantie in Genua. “We hadden vandaag gepland om een waterpark te bezoeken, om naar daar te gaan, moet je over die brug rijden. Gelukkig hebben we onze plannen moeten wijzigen door het slechte weer. Anders zaten we rond het tijdstip van de ramp op die brug ”, klinkt het.

Intussen is de dodentol van de ramp opgelopen tot 22, “maar volgens onze Italiaanse vrienden zijn het er veel meer. Hun huis is niet ver van die brug, ze waren danig in paniek.”

