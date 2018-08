Politie waarschuwt: onbekende chauffeurs vragen de weg en rukken gouden ketting van je hals

Politiediensten waarschuwen voor criminelen die de weg vragen maar die in feite maar een doel hebben: de gouden halsketting van hun slachtoffer afrukken om er dan aan hoge snelheid vandoor te gaan.

“Waar is het universitair ziekenhuis?”. Met die vraag werd een oudere man aangesproken in de Vlaams-Brabantse gemeente Grimbergen. Toen hij zich naar de auto toe boog om de weg uit te leggen, werd zijn gouden halsketting afgetrokken. Het voertuig waarin de dieven zaten, vertrok aan hoge snelheid. Van de daders is geen spoor.

Ook op andere plaatsen in Vlaanderen zijn de jongste weken gelijkaardige feiten gemeld. Telkens gebruikten daders dezelfde smoes. In geen enkel geval kon het slachtoffer het kenteken noteren. Omdat het te snel ging en omdat het slachtoffer, meestal ouderen, te erg geschrokken was.

“De meeste voertuigen zijn tegenwoordig uitgerust met een gps-toestel. Vraagt iemand je de weg, wees dan op je hoede”, waarschuwt de politie. Slachtoffers van halskettingdieven of andere feiten wordt gevraagd om altijd aangifte te doen bij de politie.

Ook wie naar Nederland gaat let best op, zo waarschuwt de Nederlandse politie. Ook daar wordt de truc veel toegepast. De daders verplaatsen zich meestal in een Mercedes.