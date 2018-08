Experts al jaren kritisch over Morandi-brug

De Italiaanse professor Antonio Brencich waarschuwde al in 2016 voor de staat en constructie van de Morandi-brug die dinsdagmiddag instortte in Genua.

“De Morandi-brug is een mislukking van de techniek”, zo vertelde Brencich, professor aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen aan universiteit van Genua, in een interview met de omroep Primocanale. “Die brug is verkeerd gebouwd. Vroeg of laat moet ze vervangen worden. Ik weet niet wanneer, maar er komt een moment dat de onderhoudskosten hoger liggen dan de kost van een compleet nieuwe brug.”

Riccardo Morandi, de ingenieur die het Italiaanse viaduct ontwierp, won in 1957 voor het eerst een ontwerpwedstrijd voor een brug uitgeschreven door de Venezolaanse regering. In 1962 werd zijn General Rafael Urdaneta-brug over de Maracaibo Baai in Venezuela officieel ingehuldigd. Twee jaar later voer er een olietanker tegen. Balans: vijf doden. “Morandi had ook toen een fout gemaakt. De overspanning was veel te laag”, vertelde Brencich.

Toch zou de man nog twee gelijkaardige bruggen mogen tekenen: één in Libië, die in 1971 openging, en de vermaarde Morandi-brug in Genua, die dateert van 1964 en vandaag instortte. “Het ontwerp leek indertijd erg innovatief en iedereen was er wild van.”

Maar de problemen doken vrij snel op, zei Morandi. “In de jaren negentig moesten er bijvoorbeeld nieuwe staalkabels gespannen worden om de originele structuur te verstevigen en fors te beveiligen. Morandi was de mist ingegaan bij zijn berekeningen. Hij had geen rekening gehouden met de invloed van de tijd op gewapend beton. Hij was een ingenieur van het intuïtieve soort maar helaas met weinig aandacht voor het rekenwerk.”