Belgisch consulaat in Barcelona beklad naar aanleiding van zaak-Puigdemont: “Toevluchtsoord voor misdadigers”

Het Belgisch consulaat in Barcelona is beklad met slogans tegen de Catalaanse onafhankelijkheid en de aanwezigheid van de voormalige Catalaanse minister-president Carles Puigdemont in België. Buitenlandse Zaken bevestigt het incident, maar gaat er niet verder op in. Het consulaat blijft open en de graffiti wordt verwijderd.

Op de gevels en de vloer aan de buitenkant van het gebouw staat onder meer te lezen “Puigdemont naar de gevangenis”, “België: toevluchtsoord voor misdadigers” en “België medeplichtig aan separatisme”.

De graffiti is ondertekend met “La Falange”, de naam van een extreemrechtse partij die zeer fel tegen Catalaanse onafhankelijkheid gekant is. Volgens de krant La Vanguardia zijn de laatste weken verschillende organisaties die streven naar Catalaanse onafhankelijkheid het slachtoffer geworden van extreemrechtse vandalen. Het is volgens de krant de eerste keer dat het Belgisch consulaat in de Catalaanse hoofdstad wordt geviseerd .

Het Spaanse gerecht wil de voormalige Catalaanse minister-president Carles Puigdemont vervolgen wegens het organiseren van een referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië in oktober 2017. Puigdemont vluchtte naar België, waar hij momenteel nog steeds verblijft.

# Belga context View full context on [BelgaBox]

(belga)