Veertienjarige wil gouverneur van Amerikaanse staat Vermont worden

De veertienjarige Ethan Sonneborn wil gouverneur van de Amerikaanse staat Vermont worden. Sonneborn doet bij de voorverkiezingen een gooi naar de kandidatuur bij de Democraten.

De grondwet van Vermont laat de kandidatuur van Sonneborn toe omdat er geen leeftijdsbeperking is voor het gouverneurschap. Sonneborn mag zelf nog niet eens kiezen, maar om zijn naam op de kiesbrieven te krijgen, moest hij enkel 500 handtekeningen verzamelen.

Hij heeft beslist om zich kandidaat te stellen, omdat hij van mening is dat vele politici niet voor hun kiezers, maar eerder voor lobbyisten en bedrijven werken, zei de jongeman onlangs op CNN. “Ik vind dat er een nieuwe generatie van leiders is die in onze staat beter werk kunnen leveren”. In een televisiedebat zei hij dat hij voor verandering is.

Sonneborn is een van de vier gegadigden die om de kandidatuur bij de Democraten strijden. ‘The Washington Post’ dicht hem alvast weinig kansen toe.

De voorverkiezing is slechts de eerste horde. De winnaar van dinsdag is op 6 november de officiële kandidaat van de Democraten voor het gouverneurschap.

De kans dat in Vermont een Democraat gouverneur wordt, is volgens analisten niet erg groot. Volgens de analisten van Cook Political Report bijvoorbeeld kan de functie de Republikeinen niet ontglippen.