Zo verliep de laatste avond van Ivana Smit (18): seks, drugs en foute vrienden

In Maleisië is de rechtszaak rond de dood van het Belgisch-Nederlandse model Ivana Smit bezig. Uit verklaringen van de huismeester Vanessa blijkt dat het appartement waar Ivana haar laatste nacht doorbracht in het bijzijn van een Amerikaans koppel, werd gepoetst voor de politie een sporenonderzoek kon doen. Ondertussen wordt steeds duidelijker dat de laatste nacht van het jonge model er eentje was vol seks, drugs en foute vrienden.