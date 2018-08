Renato Augusto pakt uit met magistrale panna

De Braziliaan, op het WK nog goed voor de aansluitingstreffer tegen de Rode Duivels, deed monden openvallen in China met een heerlijke beweging. Na een sliding bij de zijlijn zette hij zijn tegenstander met sprekend gemak in de wind.

Beijing Guoan, de leider in de Chinese Super League, had weinig moeite met Dalian Yifang, het team van Yannick Carrasco. Het won dinsdag met 5-2, Renato Augusto zette die overmacht in de verf door twee tegenstanders na elkaar te poorten. Vooral de eerste panna is een ware lust voor het oog, oordeel vooral zelf!