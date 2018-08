Scholen ontsloegen voorbije twee schooljaren 66 vastbenoemde personeelsleden

Tijdens de voorbije twee schooljaren 2016-2017 en 2017-2018 werden in de Vlaamse onderwijsinstellingen achtereenvolgens 36 en 30 vastbenoemde personeelsleden gedwongen ontslagen of afgezet. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Hilde Crevits op een schriftelijke vraag van Koen Daniëls (N-VA).

De meeste ontslagen tijdens deze twee schooljaren vielen in het secundair onderwijs (36), gevolgd door het basisonderwijs (17), centra voor volwassenenonderwijs (7), deeltijds kunstonderwijs (3) en hogescholen (3). Wat het onderwijsnet betreft werden er in die periode 26 personeelsleden aan de deur gezet in het vrij gesubsidieerd onderwijs, 24 in het GO!, 13 in het officieel gesubsidieerd onderwijs. 3 ontslagen vielen in Vlaamse autonome hogescholen. De inrichtende macht in het officieel gesubsidieerd onderwijs was in 12 gevallen de gemeente en 1 keer de provincie.

Uit een antwoord van minister Crevits, op een schriftelijke vraag van Ingeborg De Meulemeester (N-VA), blijkt dat er tijdens het schooljaar 2017-2018 ook 4 benoemde directieleden ontslagen werden. Het ging om 4 directeurs uit het basisonderwijs, waarvan 2 uit het vrij gesubsidieerd onderwijs, 1 uit het gemeenschapsonderwijs en 1 uit het officieel gesubsidieerd onderwijs. De ontslagen directieleden hadden respectievelijk 18, 14, 11 en 9 jaren anciënniteit in hun directiefunctie.