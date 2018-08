Amnesty protesteert aan kabinet-Michel tegen opsluiting van gezin in gesloten centrum

Amnesty International heeft dinsdag aan het kabinet van premier Charles Michel (MR) in de Brusselse Wetstraat geprotesteerd tegen de eerste opsluiting van een gezin in de nieuwe woonunits in het gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel. Met een 20 meter lange banner en 150 knuffels sprak de mensenrechtenorganisatie zich uit tegen de opsluiting van kinderen vanwege migratieredenen.