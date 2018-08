Ook ons land kende twee brugdrama’s: de brandende Schelde en de fanfare die bijna in de afgrond stort

Melle - Ons land bleef tot nu toe gelukkig gespaard van drama’s zoals dinsdag in Genua. De voorbije eeuw zijn ‘slechts’ twee bruggen ingestort. In Pulle vielen in 1966 twee doden. Het laatste ongeval dateert van 1992 in het Oost-Vlaamse Melle. Een trucker stierf dan.

Woensdagmiddag 18 maart 1992. Het was een halve dag school, de meeste kinderen waren al thuis. Want zou het ongeval een half uurtje eerder zijn gebeurd, waren wellicht meerdere kinderen en hun ouders omgekomen.

Het was een vreselijke klap. Alles trilde in de huiskamers van de woningen in het centrum, staat in verslagen van de heemkundige kring. Mensen die gingen kijken, zagen dat waar eens de brug over de Schelde lag, nu een donkere rookpluim opsteeg. Getuigen zagen de Schelde in brand staan.

In het dorp ging het gerucht dat een schip tegen de brug was gevaren en dat ze was ingestort. De waarheid was dat een vrachtwagen, geladen met 28.000 liter brandstof, in het water was beland nadat de brug was ingestort. Door de klap scheurde de tankwagen open en vatte de brandstof vuur. Als bij wonder viel er maar één dode: de truckchauffeur zelf. Hij werd levend verbrand in zijn cabine.

Twee doden in Pulle

In de nacht van 12 op 13 november kwam de plaatselijke fanfare met 54 leden met de bus naar huis. Ze moeten over de brug in Pulle rijden, maar die was vlak voor ze er over reden, ingestort. Balans: twee doden en zeventien gewonden. Maar de balans had veel zwaarder kunnen zijn, want de buschauffeur van de fanfare had net op tijd kunnen stoppen.

Vlaanderen telt 2.618 ‘kunstwerken’, zoals bruggen en tunnels worden genoemd, met een overspanning van meer dan vijf meter. Die worden om de drie tot vijf jaar grondig geïnspecteerd. Al zijn er ook tussentijdse controles. Bij het minste mogelijke probleempje worden direct maatregelen genomen en wordt de brug desnoods tijdelijk gesloten”, zegt Veva Daniëls van Wegen en Verkeer Vlaanderen.

De brug in Genua was overigens 45 meter hoog, dat is 10 meter hoger dan het viaduct van Vilvoorde op het hoogste punt. De hoogste brug in België ligt niet in Vlaanderen, maar in Wallonië namelijk het viaduct van Remouchamps langs de E25. Die is 90 meter hoog.