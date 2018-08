De Alpen driften naar het noorden en worden hoger

De Alpen driften naar het noorden. Gemiddeld beweegt het gebergte zich jaarlijks een halve millimeter noordwaarts en wordt het rond de 1,8 millimeter hoger. Dat schrijven wetenschappers van de Technische Universiteit München (TUM) in het tijdschrift Earth System Science Data. Het team van het Duitse Geodetische Onderzoeksinstituut had de metingen van meer dan 300 GPS-antennes in de Duitse, Oostenrijkse, Sloveense, Italiaanse, Franse en Zwitserse Alpen geanalyseerd.

Gedurende twaalf jaar heeft elk station om de 15 seconden de positie bepaald. “De gegevens zijn een goudmijn voor de geodesie, met als doel het oppervlak van de Aarde nauwkeurig te meten en veranderingen te detecteren”, zegt coauteur Florian Seitz. Een computermodel illustreert nu voor het eerst de dynamiek van het hele Alpengebied.

Het toont grootschalige bewegingspatronen en regionale bijzonderheden: de Alpen bewegens soms met een snelheid van maximaal 1,3 millimeter per jaar naar het noordoosten. In Zuid- en Oost-Tirol wordt deze beweging echter overlapt door een rotatie naar het oosten en tegelijkertijd wordt het gebergte daar samengedrukt.

Ook de elevatie is niet overal gelijk. In het zuidelijke deel van de westelijke Alpen is ze gering. In de centrale Alpen aan de grens tussen Oostenrijk, Zwitserland en Italië bereikt ze met meer dan twee millimeter een maximum. De bewegingen zijn een gevolg van de gebergtevorming (orogenesis), die 200 miljoen jaar geleden is begonnen en ook nog vandaag voortduurt, aldus de wetenschappers.