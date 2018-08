Alles wat we al weten over het drama in Genua

Waar?

De brug bevindt zich in het westen van Genua en bevat twee viervakswegen die de haven van de stad met de Cristoforo Colombo-luchthaven verbinden. De hoofdstad van het Noord-Italiaanse Ligurië wordt zo ook verbonden met de A10 richting Frankrijk en de A7 richting Milaan. Het is dus één van de belangrijke verkeersknooppunten in de stad. De brug met drie pylonen van gewapend beton werd gebouwd tussen 1963 en 1967, al werd ze twee jaar geleden nog wel gerenoveerd. In totaal is de brug 90 meter hoog (de auto’s rijden op 45 meter hoogte), 1.182 meter lang en de langste overspanning is 210 meter.

Wat?

Net voor 12 uur dinsdagmiddag stortte de brug over een afstand van honderd meter naar beneden. Op dat moment bevonden er zich volgens Angelo Borrelli, hoofd van de lokale Civiele Bescherming, 30 tot 35 wagens en 3 zware voertuigen op dat stuk van de brug.

Slachtoffers

Er vielen minstens 35 doden, onder wie één kind. Dat meldt het Italiaanse persagentschap Ansa op basis van bronnen binnen de brandweer. De dodelijke slachtoffers werden nog niet geïdentificeerd, maar het gaat allemaal om inzittenden van de auto’s. De dodentol kan nog verder oplopen, want er zouden nog een tiental vermisten zijn. Daarnaast zijn er ook veertien gewonden, van wie er vijf in levensgevaar verkeren. Vier mensen werden levend vanonder het puin gehaald.

Genua ontsnapte trouwens aan een nog grotere ramp, want het viaduct overspant ook een woonwijk. Enkele brokstukken kwamen op huizen, straten en bedrijven terecht, maar voor zover bekend zou daarbij niemand gewond zijn geraakt. De meest brokstukken vielen in de rivier Polcevera.

