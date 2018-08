Deze Champions League-miljoenen staan op het spel voor Standard (anders wachten de Europa League-kruimels)

Het is een belangrijke avond voor Standard. De Rouches spelen hun terugwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League op het veld van Ajax. De heenmatch eindigde op 2-2 en dus moet Standard aan de bak. Voor de Belgische eer, maar vooral voor de centen.

Voor alle duidelijkheid: Standard is mits een kleine stunt in Amsterdam nog niet zeker van de groepsfase van het kampioenenbal. Hierna wacht nog een treffen met Dynamo Kiev of Slavia Praag in de play-offs. Nemen de Rouches ook die horde, dan rinkelt de kassa.

Wie de groepsfase van de Champions League haalt (zoals Club Brugge), is namelijk zeker van een startpremie van 15,25 miljoen euro. Daarbovenop komt 2,7 miljoen euro per overwinning, 900.000 euro per gelijkspel en 9,5 miljoen euro bij Europese overwintering.

Daar stopt het niet want er wordt ook nog eens 585 miljoen euro verdeeld op basis van de landenranglijst van de UEFA. België staat daarop negende, net achter Oekraïne en voor Turkije. De lijst houdt rekening met de prestaties van de voorbije vijf seizoenen. Verder is er ook nog 292 miljoen euro te verdelen van de ‘marketpool’, een bedrag dat verdeeld wordt op basis van het marktaandeel in uitzendrechten per land.

Kruimels

Indien Standard het niet haalt, is er altijd het vangnet genaamd Europa League. Maar die is een pak minder lucratief. Deelname aan de groepsfase levert hier ‘amper’ 2,92 miljoen euro op. Per zege komt daar 570.000 euro bij en 190.000 euro per gelijkspel. Als een club overwintert, krijgt het tussen 1 en 1,5 miljoen euro afhankelijk van de plaats in de groep.

AA Gent en Racing Genk weten dus waarvoor ze spelen. Mochten zij de groepsfase alsnog niet halen, kunnen ze wel rekenen op een premie voor het spelen van de voorronden. Die bedraagt 260.000 euro voor de tweede voorronde, 280.000 euro voor de derde voorronde en 300.000 euro voor de play-offs.