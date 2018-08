Berlare / Zele -

Meer tact op sociale media. Dat vraagt de politiezone Berlare/Zele. Maandag doken op Facebook foto's op na een ongeval met een gewonde. Daarin werd ook gezegd dat het slachtoffer dood was. Nieuws dat niet klopte. De familie van het slachtoffer kreeg het bericht te zien en was daardoor, onterecht, in shock.