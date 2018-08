Straatruzie ontaardt in Aalst: man in levensgevaar nadat kennis mes in zijn rug steekt

Aalst - De Sint-Janstraat in Aalst is dinsdagnamiddag opgeschrikt door een zware steekpartij. Een ruzie tussen twee mannen, buurtbewoners die elkaar goed kenden, ontaardde in café Den Den en een van de twee kreeg een messteek in de rug. Het slachtoffer werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht.

Rond 17 uur hoorden de klanten van café Den Den heel wat kabaal op straat. Twee mannen van buitenlandse origine waren aan het roepen tegen elkaar. Eén ervan, Omar, sloeg de andere met een plank, waarna het slachtoffer met een luide knal tegen de ruit van Den Den botste. “We waren met een zestal mensen in het café pietjesbak aan het spelen”, vertelt een 37-jarige vrouw die het zag gebeuren.

Dader kreeg meteen spijt

“Plots kwamen die twee mannen binnengestormd, de ene zat de andere achterna. Ze riepen van alles tegen elkaar, maar niets wat wij konden verstaan. Het slachtoffer pakte een stoel en probeerde zich te verweren, iets wat hij buiten ook al geprobeerd had, want de man die hem probeerde aan te vallen, had een bebloede lip. Maar toen trok de dader een mes en stak hij de man in zijn rug. Er was overal bloed, het mes zou door zijn longen gegaan zijn. Iemand van het café heeft de dader van het slachtoffer kunnen trekken, we hebben meteen de ambulance gebeld en er is iemand die jongen beginnen te reanimeren. Toen kreeg de dader precies spijt en nam hij zijn slachtoffer snikkend vast aan het gezicht... terwijl hij hem net in de rug had gestoken.”

Luc Meersman van café Den Den was zelf niet aanwezig toen het gebeurde, maar zijn vrouw Marina wel. Hij hoorde van haar het relaas. “Normaal is het altijd rustig. Wij hadden die mannen nog nooit in ons café gezien.” Ook andere stamgasten zagen het duo er voor het eerst.

Verschanst in appartement

De MUG, de ambulance, politie en parket kwamen ter plaatse. Het slachtoffer werd met levensgevaarlijke verwondingen naar het OLV-ziekenhuis gebracht. De dader verschanste zich intussen in zijn flat in de Sint-Janstraat, waar hij het mes verstopte. “De politie heeft hem zeer snel kunnen inrekenen”, bevestigt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). “Het onderzoek loopt. Dader en slachtoffer zijn geen onbekenden van elkaar.”

Volgens bronnen zouden de twee familie van elkaar zijn en in dezelfde straat wonen. Kristof Philips (35), die in het appartement onder dat van de dader woont, is geschokt: “Hij woonde hier amper een jaar en was altijd vriendelijk. Er kwamen regelmatig vrienden over de vloer, hij had geen vriendin. Als ik vroeg om iets stiller de trap op te lopen, dan deden ze dat. Ik heb nooit enige vorm van agressie aan hem gemerkt.”

De Sint-Janstraat werd enkele uren afgesloten voor doorgaand verkeer.

Foto: lds