Man overleeft val van 30 meter op ingestorte brug in Genua: “Ik heb nog maar één herinnering: de weg die plots voor mijn neus verdween”

Een man die met zijn wagen op de ingestorte Morandi-brug in Genua reed toen het gevaarte instortte, heeft de ramp zonder een schrammetje overleefd. “Dat ik nog leef is een mirakel.”

De 33-jarige Davide Capello stond in het verleden als profvoetballer onder contract bij ploegen als Cagliari en Savona, de doelamn kwam in het verleden ook uit voor de Italiaanse nationale beloftenploeg. Maar in 2014 stopte hij als prof, werd hij op zijn 29ste doelman van de amateurvoetbalploeg Legino Calcio uit Savona, en ging hij werken als… brandweerman.

“De weg verdween plots gewoon voor mijn neus”

De Sardijn reed vanmiddag naar het centrum van Genua toen daar de Morandi-brug instortte. “Het was zwaar aan het regenen. Ik reed net de brug op toen ik eerst een geluid hoorde, en alles plots instortte. Het was angstaanjagend.”

Capello kan niet bevestigen of net voor de instorting een bliksemschicht insloeg op de brug, zoals verschillende getuigen vertelden. “Dat weet ik niet meer. Ik heb nog maar één herinnering: de weg die gewoon plots voor mijn neus verdween.” De wagen van Capello viel dertig meter naar buiten. “Daar zat ik plots klem tussen twee pijlers en wat puin. Ik snap niet dat mijn wagen niet verpletterd is geraakt.”

De man belde meteen naar zijn vader Franco om hem gerust te stellen. “Ik wilde hem verzekeren dat ik veilig was. ‘De brug is ingestort toen ik erop reed, ik ben met mijn auto mee gevallen’, zei ik hem. ‘Maar maak je geen zorgen, ik ben veilig.’” Hij zei dat ik uit mijn wagen moest proberen te raken, als ik kon bewegen.”

“Het was een echt mirakel”

Toegesnelde omstaanders wezen de hulpdiensten op de situatie van Capello, die door een politieagent uit zijn wagen werd geholpen. “Plots zag ik twee armen verschijnen die me uit de auto trokken. Met de hulp van die agent raakte ik uit mijn wagen. Ik was natuurlijk geweldig opgelucht: ik heb heel veel geluk gehad, het was een echt mirakel. Maar toen zag ik de apocalyptische scènes rondom mij, godzijdank kan ik het nog wel navertellen.”

Capello werd uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht, maar de man hield naar eigen zeggen niets over aan de ramp. “Het is ongelooflijk: ik heb geen schrammetje, de enige pijn die ik heb is van de naald die de ambulanciers in mijn arm staken.”