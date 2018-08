Vergeten stuk Berlijnse muur herontdekt: “Verrast dat er nog onbekende delen bestaan”

Een lokale politicus van een district in de Duitse hoofdstad Berlijn trok in juni grote ogen toen hij een twintig meter lange muur, bedekt met graffiti, ontdekte vlakbij een park. Wat de man toen vermoedde, werd afgelopen week bevestigd door de ‘Berlin Wall Foundation’: het gaat om een stukje ”vergeten” Berlijnse muur. De met klimop en andere planten overwoekerde wand werd onmiddellijk tot historisch erfgoed uitgeroepen.

Van 1961 tot 9 november 1989 scheidde het 167 kilometer lange ‘IJzeren Gordijn’ Duitsland in een deel dat tot de Westerse invloedssfeer behoorde en een deel dat aan Rusland was toegewezen. 45 kilometer van die beruchte muur werd in Berlijn gebouwd, waardoor de hoofdstad jarenlang in twee werd gedeeld. Daar kwam bijna dertig jaar geleden verandering in toen de Berlijnse Muur viel, en dolgelukkige West-Duitsers werden herenigd met hun landgenoten uit het Oosten.

Sindsdien blijft er van de betonnen muur weinig over. De bekladde stukken die nog overeind staan, zijn een toeristische attractie en een pijnlijke herinnering aan de Koude Oorlog. Toen de lokale politicus Ephraim Gothe in juni een ommetje ging maken in zijn district om kiezers te ronselen, had hij dus nooit kunnen vermoeden dat hij een ‘vergeten’ stuk zou herontdekken.

Verboden zone

“Ik was volkomen verrast dat er nog delen bestonden die nog niet ontdekt waren”, aldus de man. De twintig meter lange muur van het Südpanke-Park ligt - passend genoeg - in de schaduw van het enorme hoofdkwartier van de BND, de Duitse inlichtingendienst. Het beton was echter niet onmiddellijk herkenbaar als een deel van de iconische muur, omdat het deel uitmaakte van een voorafgaande muur, die de ‘verboden zone’ aan de kant van Oost-Berlijn afbakende.

Het gebied waar het stuk muur staat, werd onmiddellijk afgebakend terwijl de Berlin Wall Foundation (BWF) - een organisatie die onderzoek doet naar de Muur - uitzocht of het daadwerkelijk over een stuk van het meest beroemde bouwwerk in Duitsland ging. Volgens de Duitse krant Tagesspiegel werd de betonnen structuur al tot beschermd historisch erfgoed uitgeroepen. Volgens een woordvoerder van de BWF is het niet uitgesloten dat er nog andere onbekende delen van de Muur verborgen zijn in de stad.