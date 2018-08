Ook Club Brugge doet mee aan de "In My Feelings" Challenge en dat levert geweldige beelden op

Helemaal veilig is de "In My Feelings" Challenge niet. Bestuurders of passagiers stappen daarbij uit een stapvoets rijdende auto en doen een dansje op het nummer In My Feelings van de Canadese rapper Drake. Dat heeft al meermaals ongelukken opgeleverd, maar bij Club Brugge bedachten ze een veilige variant. Enkele jeugdspelers, waaronder het zoontje van Loïs Openda, begonnen het dansje en kregen dan het gezelschap van Arnaut Danjuma en Emmanuel Dennis. Ondertussen duwden Marvelous Nakamba, Stefano Denswil, Brandon Baiye en Openda het busje van Club. Geweldig!