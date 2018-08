Dynamo Kiev is mogelijk laatste horde voor Standard richting Champions League

Mocht Standard dinsdagavond Ajax Amsterdam uitschakelen in de derde voorronde van de Champions League, dan is Dinamo Kiev de laatste horde op weg naar het hoofdtoernooi. De Oekraïense club versloeg in eigen huis Slavia Praag met 2-0 en dat was na de 1-1 in Tsjechië voldoende om door te gaan.