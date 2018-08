Grootschalig Amerikaanse onderzoek: “Katholieke Kerk dekte 70 jaar lang misbruik van 1.000 kinderen door honderden priesters toe”

Bisschoppen en andere kerkleiders van de Rooms-Katholieke Kerk in de Amerikaanse staat Pennsylvania dekten gedurende 70 jaar lang kindermisbruik door honderden verschillende priesters toe: slachtoffers werden overtuigd om geen aangifte te doen, politieagenten om het misbruik niet te onderzoeken. Tot die conclusie is een officieel onderzoek dinsdag gekomen.

Openbaar aanklager Josh Shapiro voerde het onderzoek Foto: AP

Het onderzoek van de zogenaamde ‘grand jury’ van kindermisbruik in de katholieke kerk duurde twee jaar, en is het tot op heden grootste in zijn soort door een Amerikaanse overheidsinstantie. Tien soortgelijke rapporten uit het verleden onderzochten telkens het misbruik in één specifiek bisdom, maar ditmaal werden zeker 1.000 slachtoffers uit zes verschillende bisdommen geïdentificeerd. In Pennsylvania is ongeveer een kwart van de bevolking katholiek.

De slachtoffers drongen dan ook al langer aan op een diepgaand onderzoek, nadat klachten bij officials van de Kerk op niets uitdraaiden. “Ik heb in de afgelopen vijf jaar bij twee verschillende bisschoppen aangeklopt, maar ze negeerden me, en bagatelliseerden mijn klachten”, vertelt James Faluszczak, die als kind misbruikt werd en intussen zelf priester werd. “Het is die geheimhouding waardoor de roofdieren jarenlang hun gang konden gaan.”

Kardinaal Theodore McCarrick stapte in juli op na beschuldigingen van misbruik Foto: AP

Debat over verjaringstermijn

Het rapport bevat weinig feiten die nu nog kunnen leiden tot gerechtelijke vervolging: de meeste slachtoffers durven pas decennia na het misbruik praten over wat ze meemaakten, op dat moment zijn de feiten meestal al verjaard. In Pennsylvania kan je namelijk maar klacht indienen over ondergaan kindermisbruik tot je 30 bent, en de staat weigert die wet - onder druk van de Kerk - voorlopig aan te passen.

“Maar als dit geen serieus debat start over het aanpassen van de verjaringstermijn, dan is er iets serieus mis met mijn landgenoten”, aldus de 48-jarige Shaun Dougherty, die tussen zijn 10de en 13de drie jaar lang misbruikt werd door een priester.

Het rapport voert ook de druk op om kerkleiders te vervolgen die het misbruik jarenlang toedekten. Zo willen de slachtoffers weten waarom kardinaal Theodore McCarrick, de voormalige aartsbisschop van Washington, een promotie kreeg ondanks veelvuldige waarschuwingen aan zijn meerderen in Rome en zijn collega-bisschoppen dat hij seminaristen en jonge priesters had misbruikt. McCarrick stapte in juli op.