Onze chef voetbal na povere eerste helft van Standard: “Ajax is veel te snel”

2-0 bij de rust. Champions League-boeken toe lijkt het wel voor Standard want de Rouches raken geen bal in de Johan Cruijff Arena. Ze worden langs alle kanten overlopen. Nu kunnen we ellenlange uiteenzettingen over een mislukte tactiek of de opstelling van verkeerde spelers houden, maar dat houdt weinig steek. Ajax is gewoon te goed voor Standard. De Luikenaars doen het veel slechter dan vorige week.

Het veld in Amsterdam lijkt wel drie keer groter dan in Sclessin. De linies lopen veel te ver uit elkaar waardoor Ajax zijn favoriete spelletje kan spelen. Balletje aannemen en doorspelen. En dat gaat dan veel sneller dan de tijd waarop u dit leest.

In defensief opzicht is het alle hens aan dek, zeker op de rechterkant waar Cavanda loopt te zwemmen. In het middenveld doet Agbo zijn uiterste best maar de spelers die de bal in de ploeg zouden moeten kunnen houden – Carcela en Marin – geven niet thuis. Zo is het voor Standard uiterst moeilijk om drie passen na elkaar te geven.

De enige hoop voor de tweede helft is dat Ajax net als vorige week die 2-0 voorsprong nog uit handen geeft. Maar het dient gezegd: vorige week geloofden we er halfweg veel meer in dan nu. Het gaat te snel voor Standard. Veel te snel.