Kansloos was Standard. 3-0 en dat is niet overdreven. Zowel Ajax-trainer Erik ten Hag als zijn Standard-collega Michel Preud’homme hebben nog veel werk. Dat blijft zo. Maar Ajax heeft gewoon veel betere spelers.

LEES OOK: Standard krijgt voetballes van frivool Ajax en mag de Champions League-miljoenen vergeten

We geven het toe. We hadden wel gedacht dat Standard een kans maakte in de Johan Cruijff Arena. Vorige ...