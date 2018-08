Michel Preud’homme is hard na zware nederlaag op Ajax: “Wij horen niet in de Champions League”

Michel Preud’homme was streng in zijn analyse nadat zijn Standard met 3-0 onderuit ging op het veld van Ajax in de voorronde van de Champions League.

“Het is simpel”, aldus de Standard-trainer. “We hadden gevraagd hetzelfde te doen als in de vorige wedstrijd, dat was de bedoeling. Maar dan moet je wakker zijn, snel druk zetten en dicht tegen de tegenstander spelen. Dat zijn alle dingen die we niet deden. Tegen Tadic en Ziyech stonden we met drie spelers in het middenveld. Zelfs dat was te weinig. Als wij niet op de grens van wilskracht spelen, extreem gemotiveerd zijn, kunnen we nooit winnen van een sterkere ploeg zoals Ajax. Gelukkig speelde de trots op en hebben we nog wat kansen gekregen. Neen, dat was niet omdat Ajax het losliet. Want zij hadden er echt wel zin in en wilden er echt wel tien maken. Dat hebben wij belet.”

De Standard-trainer gaf het wel toe. “Wij hadden onze plaats niet in de Champions League, dat is duidelijk. Ik ben teleurgesteld in de spelers, hoewel ik weet dat Ajax tactisch en technisch veel sterker is. Maar als je, zoals in de heenwedstrijd, Ajax onrustig kunt maken, waarom kan dat nu niet? Het geeft alleen maar aan dat we nog een lange weg af te leggen hebben alvorens we met een team als Ajax kunnen wedijveren.”

