Hij was een topverdiener bij zijn club, maar speelde ruim 600 dagen niet. Nu is ex-ploegmaat Kompany eindelijk weg

Blessures. Ze zijn de pest van het voetbal. Vraag dat maar aan Vincent Kompany. Of zijn ex-ploegmaat bij Manchester City Micah Richards.

Twee Premier League-titels, twee Engelse bekers en één League Cup. Er zijn heel wat spelers in Engeland die voor dat palmares meteen zouden tekenen. Micah Richards zal ongetwijfeld trots zijn op zijn prijzen met Manchester City, maar de supporters van Aston Villa zijn vooral blij dat ze eindelijk van de intussen 30-jarige verdediger af zijn.

Na negen seizoenen en 246 wedstrijden bij de Cityzens trok Richards richting de Serie A en Fiorentina. Voor de huidige club van Kevin Mirallas speelde de verdediger slechts twaalf wedstrijden en 744 minuten. Richards keerde terug naar Engeland, waar City de 13-voudige international in de zomer van 2015 transfervrij richting Aston Villa liet vertrekken.

Foto: Photo News

Drie jaar en amper 31 optredens later wordt het contract van Richards eindelijk ontbonden. Dat is geen wonder want Richards was een van de grootverdieners bij de Engelse club, die in 2016 naar de tweede klasse zakte. Hij kreeg 35.000 pond (zo’n 39.000 euro) per week bij de Villains. En dat terwijl Richards, door een knieblessure, voor het laatst een wedstrijd speelde op 15 oktober 2016 en voor het laatst in de selectie van zijn club zat in september 2017.

Dat betekent dat Richards sinds zijn laatste optreden bijna 4 miljoen euro heeft geïncasseerd zonder ook maar één minuut te spelen voor Aston Villa. De 30-jarige verdediger kan nu eindelijk op zoek naar een nieuwe club. Dat zal echter moeilijk worden gezien zijn verleden qua blessures. Een serieuze duik in anonimiteit nadat hij in 2012 nog de Premier League won naast Vincent Kompany...