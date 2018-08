Atlético Madrid is gewaarschuwd voor Europese supercup: “Ook zonder Ronaldo blijft de Real-familie winnen”

Woensdagavond staat in Estland de Europese supercup op het programma. Stadsgenoten Real en Atlético Madrid kijken elkaar daarbij recht in de ogen.

Bij Real is Thibaut Courtois nieuw, maar Cristiano Ronaldo en Zinédine Zidane zijn er niet meer bij. Geen probleem vinden Julen Lopetegui en Sergio Ramos.

“Ik ga niet de fout maken om te praten over mensen die hier niet meer zijn”, reageerde de nieuwe Real-trainer op de persconferentie. “Zizou heeft het hier weergaloos gedaan en ongelooflijke successen gevierd, maar het is nu eenmaal het verleden. Ik ga niet terugkijken, maar met iedereen bij de club strijden om de laatste jaren voort te zetten.”

“Real Madrid is een familie. Dat is onze kracht”, aldus kapitein Ramos. “Natuurlijk zijn we met Cristiano een cruciale speler kwijtgeraakt, maar wie denkt dat dit betekent dat wij stoppen met winnen, heeft het fout. Deze club is groter dan welke speler dan ook, zelfs groter dan een grootheid zoals hij. Ons enthousiasme en de honger zijn even groot.”

Foto: Photo News

Atlético-trainer Diego Simeone is niet bang voor de confrontatie. “Het prachtige aan voetbal is dat het geen wetenschap is en dus niemand de waarheid in pacht heeft. Je kunt op verschillende manieren winnen. Dat hebben we op het WK gezien met Frankrijk, een ploeg die gelijkenissen vertoont met ons. Na vorig seizoen gaan mensen meer van ons verwachten. Dat mag ook. Wij hebben net zoveel dromen als iedere andere ploeg. Het is aan ons om te bewijzen dat we beter zijn dan vorig jaar.”