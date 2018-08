Anderlecht-goalgetters Ivan Santini en Landry Dimata zijn met indrukwekkende cijfers op recordjacht

Ivan Santini en Landry Dimata zitten bij Anderlecht samen al aan 11 doelpunten in drie competitiematchen. Indrukwekkende cijfers. Santini zit aan 7 treffers, Dimata aan 4. Aan dit tempo zal het duo records doen sneuvelen.

11 goals voor 2 doelpuntenmakers

Elf goals in de eerste drie speeldagen is geen record. In het seizoen 1984-1985 zat RSCA na drie matchen al aan 18 treffers. Wat wel uniek is, is dat de huidige elf doelpunten maar door twee spelers gescoord werden. In het verleden had paars-wit daar minstens vier afwerkers voor nodig.

Santini: 7 goals in 3 speeldagen

Zeven doelpunten op drie speeldagen. Daarmee wist Santini Alex Czerniatynski, Ruud Geels en Jef Mermans van de tabellen, die elk ooit bleven steken op zes treffers in drie wedstrijden. Mermans deed dat wel twee keer: in het seizoen 1945-1946 en in 1955-1956.

Santini: 7 goals bij debuut

Nooit eerder begon een speler bij Anderlecht met zeven goals in zijn eerste drie matchen zoals Santini. Ruud Geels was wel de man die het meeste scoorde in zijn debuutjaar voor paars-wit: 25 competitiegoals. Santini weet dus wat hem te doen staat.

Goals in meeste opeenvolgende matchen

Zowel Dimata als Santini zijn nog in de running voor het Anderlecht- record van meeste doelpunten in opeenvolgende matchen. Ze scoorden nu elk in drie partijen op rij. Ze moeten wel nog scoren in de elf volgende wedstrijden om Paul Van Himst te evenaren in het jaar 1963-1964. Polle Gazon trof toen raak in 14 duels op rij. Realistischer is het record van Jef Mermans, die scoorde in de zeven eerste wedstrijden die hij ooit voor Anderlecht speelde, Mbo Mpenza scoorde in zijn eerste vijf duels voor RSCA.

Meeste goals in één seizoen

Als Santini op dit tempo voortdoet, eindigt hij de reguliere competitie met zeventig treffers. Ondoenbaar uiteraard, maar de Kroaat mag wel dromen van 38 doelpunten. Dat is het record van de meeste competitiegoals voor Anderlecht in één seizoen. Het staat op naam van Jef Mermans in het jaar 1945-1946.

Beste start voor Anderlecht

De 9 op 9 is de beste competitiestart van Anderlecht sinds het seizoen 2014-2015. Maar het record is nog een heel eind weg. In 1964-1965 begon paars-wit met dertien competitiezeges op rij. Dimata en Santini weten dus wat hen te doen staat.