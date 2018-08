Nummer twee van Antwerpse PVDA-lijst trekt zich terug

Antwerpen - PVDA moet in Antwerpen op zoek naar een nieuwe nummer twee voor de lijst van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Zohra Othman, momenteel districtsschepen in Borgerhout en als dusdanig de enige mandataris van de partij, laat dinsdagavond weten dat ze geen kandidaat meer is. Ze blijft wel nog districtsschepen tot het einde van het jaar, maar zal daarna stoppen met de actieve politiek.

Othman heeft het in een mededeling over “een verschil in visie en strategie met de nationale partijleiding” over de toekomst van de PVDA. “Deze beslissing was niet gemakkelijk”, zegt ze. “De afgelopen vijf jaar heb ik loyaal en met veel inzet het enige uitvoerende mandaat van de partij uitgeoefend. Ik heb niet alleen veel steun mogen ervaren van de militanten, leden en sympathisanten, maar ook van onze coalitiepartners, sp.a en Groen. Met evenveel inzet zal ik mijn mandaat als districtsschepen tot 31 december uitoefenen, in het belang van de Borgerhoutenaren en de continuïteit van de districtswerking.”

PVDA bevestigt het nieuws, maar stelt dat Othman “om persoonlijke redenen” niet meer opkomt. Woensdag stelt de partij trouwens uitgerekend de districtslijst voor Borgerhout voor. Dat zal er dus eveneens een zonder Othman zijn, maar met heel wat nieuwe mensen, klinkt het nog.